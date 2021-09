Maroc : L’imam Omar Al Kazabri couvre Aziz Akhannouch d’éloges

Lors d’un entretien accordé à Téléplus et mis en ligne lundi 6 septembre, dans un contexte d’élections législatives, communales et régionales tenues ce mercredi, l’imam Omar Al Kazabri n’est pas allé par quatre chemins pour chanter les louanges d’Aziz Akhannouch. «Je l’ai déjà rencontré à plusieurs reprises, après une rencontre avec votre média au sujet de la Covid-19», a-t-il indiqué, dans son début de réponse à une question de la présentatrice, qui lui a demandé ce qu’il pensait du secrétaire général du Rassemblement national des indépendants (RNI) et candidat à Agadir.

«Cette rencontre était empreinte de spiritualité, surtout qu’elle s’est tenue au début de la pandémie», se souvient l’imam. «J’ai vu qu’il était très ému et il m’a remercié en disant avoir été marqué par cette rencontre. Il m’a demandé de lever des prières pour les Marocains, pour le pays et pour sa majesté», a encore ajouté Al Kazabri, avant de mettre en avant «la modestie et la noble éducation» du chef du RNI, également ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

«J’ai pris connaissance après, par le biais de certaines personnes, qu’il initiait beaucoup d’actions de bienfaisance, tout en veillant à ne pas les exposer», a souligné l’imam, qualifiant Akhannouch d’homme qui «travaille dans l’ombre et en silence». «Par la même occasion, lors des funérailles de Haj Bicha, savant à Agadir, j’ai vu Akhannouch au premier rang et il était très ému. Les gens de savoir doivent être respectés et Dieu nous en a parlé», a déclaré le religieux.

A deux jours des élections, la réponse de l’imam est intervenue après que le ministère des Habous et des affaires islamiques a appelé les préposés religieux à ne pas interférer dans les questions relatives au scrutin.