Mondial de Futsal : Le Maroc s'incline 0-3 face au Japon en match préparatif

L'équipe nationale marocaine de futsal s'est inclinée hier face à son homologue japonaise sur le score de 3 buts à 0, à Birstonas (Lituanie) à l'occasion d'un match amical en match amical de préparation du mondial qui aura lieu du 12 septembre au 4 octobre en Lituanie.

Les hommes de Hicham Dguig s'étaient qualifié en 2012 et 2016 à ces mondiaux, sans réussir à sortir de la phase de poule. Ils affronteront dans le groupe C les Iles Salomon, la Thaïlande et le Portugal pour l'édition 2021.

Lundi, l'équipe nationale était venu à bout du Vietnam avec 2 buts à 1.

Championne en Afrique, l'équipe nationale marocaine de futsal avait remporté en 2016 et 2020 la Coupe d'Afrique des nations de futsal Total et en 2021 la Coupe arabe de futsal. Le Maroc est actuellement 17e du classement mondial de futsal, premier pays africain.