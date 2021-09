Attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam avait été interviewé par la RTBF pendant sa fuite

Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos terroristes qui ont plongé la capitale française dans l'horreur le 13 novembre 2015 coutant la vie à 130 personnes et en blessant 416 dont 100 gravement, avait été interviewé pendant sa fuite vers Bruxelles lors d’un contrôle à la frontière par les micros de la RTBF alors que son implication était encore inconnue par les services de police européens.

Les journalistes belges ont fait cette révélation à l’occasion de l’ouverture à Paris du procès historique d’une vingtaine de responsables des attentats, dont Salah Abdeslam qui avait lui-même raconté en prison cette histoire. La journaliste qui avait procédé à l’interview avait toujours douté de sa rencontre fortuite, ce qui l’a poussé à consulter les procès verbaux d’Abdeslam avant de comprendre qu’elle s’était bel et bien retrouvée face-à-face avec un commanditaire des attentats de Paris, dont la survie était due selon la police à une défaillance de sa ceinture d’explosif.

Revenant sur sa rencontre, la journaliste se souvient : «Ils [Salah Abeslam et ses deux complices Mohamed Amri et Hamza Attou] n'étaient pas spécialement sympathiques, mais ils ont répondu à mes questions le temps que leurs cartes d'identité soient contrôlées. Quand ils ont récupéré leurs papiers, ils ont coupé court à la conversation et ont remonté leur vitre. Ils m'ont un peu éjectée».

Dans cet étrange échange, transmis à la radio, on peut entendre les occupants du véhicule déclarer calmement «celui-là, c’est le troisième. Troisième contrôle. Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Mais on a compris un petit peu le sens de… le pourquoi. Après, on a su le pourquoi».

Malgré cela, la journaliste a expliqué avoir «éprouvé un certain malaise, bizarrement un peu coupable. Je craignais qu'on m'accuse d'avoir manqué de discernement lors de cette interview», mais elle le sait «à ce moment-là, je n'avais tout simplement pas les éléments pour reconnaitre Abdeslam. Ni moi, ni la police».