Maroc : Prolongation de l'année scolaire jusqu'en juillet 2022

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décidé de prolonger l'année scolaire 2021/2022 jusqu'en juillet, après l'annonce du report de la rentrée au mois d'octobre. La mesure a été annoncée, mardi, dans le cadre d'une réunion entre le ministre Saïd Amzazi, les trois fédérations représentant les associations des parents d'élèves au Maroc.

Cette mesure sera mise en œuvre à travers l'actualisation de l'arrêté ministériel relatif à l'organisation de la saison scolaire en cours, afin d'adapter ses différentes dates aux derniers développements, principalement liés à la gestion de la crise sanitaire, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Afin d'assurer un calendrier scolaire adéquat en mode présentiel, le ministère a repoussé la reprise en attendant la finalisation de la campagne nationale de vaccination anti-Covid pour le 12-17 ans et les 18 ans et plus.