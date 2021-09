Tanger : La collaboration entre le Maroc et l’Espagne permet l’arrestation d’un terroriste voulant viser des sites touristiques

Une collaboration entre la Direction générale de la sureté territoriale (DGST) marocaine et du Comisaría general de información (CGI) de la police nationale espagnole a permis aujourd’hui l’arrestation à Tanger d’un individu, soupçonné de préparer un attentat dans la ville, informe El Espanol.

Selon la Direction générale de la police nationale, le suspect marocain rassemblait des informations sur la préparation d’explosifs, probablement pour commettre des attentats terroristes contre des sites touristiques au Maroc.

L’enquête avait débuté en 2020 alors que l’individu, déjà radicalisé, faisait l’apologie des attentats terroristes qui avaient frappé l’Europe et louant leurs auteurs. La police antiterroriste espagnole a rapidement confirmé que l’individu se trouvait au Maroc et a immédiatement partagé les informations disponibles aux services de police marocains, qui l’ont localisé et arrêté.

Si les relations entre le Maroc et l’Espagne ont été difficiles ces derniers mois, notamment à cause de la crise diplomatique après l’accueil de Brahim Ghali par Madrid, les sources antiterroristes soulignent que la collaboration entre les services n’a pas été compromise.