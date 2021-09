Casablanca : juifs et musulmans célèbrent ensemble la fête de la Roch Hachana

Plusieurs membres de la communauté juive marocaine ont célébré hier soir à Casablanca, en compagnie de leurs concitoyens musulmans, la fête de la Roch Hachana qui marque le début de la nouvelle année juive.

Une cérémonie a été organisée spécialement à la synagogue Névé Shalom, à l’initiative notamment de l’association Marocains Pluriels. Elle a été marquée par la participation de plusieurs jeunes marocains musulmans qui ont offert à cette occasion des gâteaux casher à leurs frères et sœurs juives «en signe de souhaits de bonne année».

Comme le veut la tradition, le rabbin de la synagogue Névé Shalom de Casablanca, Jacky Sebag, a offert, en retour des pots de miel aux invités musulmans «parce que la tradition lors de la fête de Roch Hachana veut que la pomme soit trompée dans le miel et de faire une bénédiction en disant que cette année, 5782 (du calendrier hébraïque), soit aussi douce que le miel. On vous offre du miel, car il n’y a pas plus doux que le miel, et on espère que la douceur s’installe dans les cœurs et les esprits et que le Maroc continue sur sa belle lancée», a-t-il expliqué.

Le Rabbin Sebag a souligné que «c’est la première fois qu’une association, notamment Marocains Pluriels, vienne offrir à la communauté juive un cadeau à la veille de la Roch Hachana. C’est une initiative bénie, qui doit se renouveler des deux côtés». Le Rabbin n'a pas manqué de rappeler l'esprit de fraternité et de cohésion qui unit «de tout temps» juifs et musulmans au Maroc.

Pour sa part, le président de l’association Marocains Pluriels, Ahmed Ghayet, a fait savoir que plusieurs jeunes dans d’autres villes du pays (Essaouira, Marrakech, Oujda et Rabat) ont emboité le pas à l’initiative de l’association Marocains Pluriels pour «souhaiter une heureuse et bonne année à nos compatriotes juifs marocains, en témoignage de fraternité et de proximité».

Il s’agit aussi de «montrer que malgré les aléas de la vie, juifs et musulmans au Maroc sont frères et vivent ensemble, et que c’est sa majesté le Roi Mohammed VI qui nous trace le chemin et que nous ne faisons que suivre son exemple», a-t-il conclu.