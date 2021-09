Droite - gauche : Une différence encore «active et importante» en France

Le journal Le Monde a commandé à Ipsos-Sopra Steria son enquête annuelle «Fractures françaises», qui concerne notamment le clivage droite - gauche de la vie politique, à quelques mois de l’élection présidentielle dans le pays.

Si certains l’avaient cru mort en enterré par les stratégies populistes et le «dépassement» des partis traditionnels, le clivage politique droite-gauche est, selon cette étude, bien vivant ancré dans la tête des Français.

Le sondage est réalisé depuis 2013 via un partenariat entre Ipsos-Sopra Steria, le Centre d’études de la vie politique française (Cevipof) la Fondation Jean-Jaurès et l’Institut Montaigne. En pleine pandémie, confronté à une crise sanitaire, économique et sociale, l’étude montre que les Français retrouvent gout à la confrontation d’idées politiques. Contrairement à la précédente enquête, 38% des Français pensent que les notions de droite et de gauche sont valables, contre 29% en 2020. De plus, 62% des sondés trouvent cette notion dépassée, contre 71 l’an passé.

Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos France a déclaré à ce sujet que «le maximum de la polarisation entre peuple et élite qui écrasait le clivage entre la droite et la gauche est dépassé. Le moment est moins populiste qu’auparavant».