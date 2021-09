Elections au Maroc : 54% des votants sont des hommes et 46% des femmes

Les électeurs marocains se rendront, mercredi 8 septembre, aux urnes pour élire les membres de la Chambre des représentants, ceux des conseils communaux et d'arrondissements, ainsi que ceux des conseils des régions.

Selon les listes électorales arrêtées le 30 juillet 2021, 17 509 127 citoyens se sont inscrits pour participer à ce scrutin, dont 54% sont des hommes et 46% des femmes. Plus de la moitié des électeurs est issue du milieu urbain, soit 54% contre 46% issus des zones rurales.

La répartition par tranche d'âge relève que 23 % des électeurs ont 60 ans ou plus, 9 % ont entre 55 et 59 ans, 20 % ont entre 45 et 54 ans, 21 % ont entre 35 et 44 ans, 19 % entre 25 et 34 ans et 8 % ont entre 18 et 24 ans.

Selon les données officielles du ministère de l'Intérieur, le nombre de listes de candidatures soumises au niveau national pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, sur le total des circonscriptions électorales locales et régionales, a atteint un total de 1 704 listes, contre 678 listes pour l'élection des membres des Conseils régionaux.

Au niveau national, ce sont 157 569 candidatures qui ont été déposées pour les élections des conseils communaux et d'arrondissements.

En ce qui concerne l'observation indépendante et impartiale de ces élections, plus de 4 500 observateurs représentant 44 ONG nationales ont été accrédités par le Comité spécial d'accréditation des observateurs électoraux.

Ces observateurs, qui représentent également le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), seront répartis dans toutes les régions du Maroc. En outre, 19 organisations et organes internationaux, représentés par plus d’une centaine d’observateurs ont été accrédités dans le cadre de ces élections.