Ceuta : Des travailleurs marocains bloqués appellent à la réouverture des frontières

Plus d’une trentaine de travailleurs marocains ont organisé, lundi, un sit-in devant le siège de la délégation gouvernementale de Ceuta. Ils exigent une solution à leur situation, après avoir été contraints de rester dans l’enclave espagnole pendant plus d’un an et demi sans en sortir, en raison de la fermeture des frontières avec le Maroc depuis le début de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

Selon El Faro de Ceuta, ces travailleurs ont décidé d’organiser une veillée tous les lundis, afin d’attirer l’attention des autorités compétentes. Porte-parole du groupe, Hassan Arahou n’a pas pu entrer au Maroc depuis le 13 mars 2020. Il a déclaré au média local qu’il souffrait grandement de la séparation familiale. «Nous n’avons reçu aucune réponse à notre demande de rencontre avec la délégation gouvernementale pour trouver une solution à notre problème», a-t-il déploré.

«Ce ne sont pas seulement les travailleurs de maison qui ne peuvent pas traverser la frontière, mais il y a aussi, de l’autre côté, des ingénieurs, des menuisiers et des personnes de toutes professions qui ne peuvent pas rejoindre leur lieu de travail à Ceuta», a-t-il expliqué.

Pour l’heure, près de 500 travailleurs marocains sont bloqués à Ceuta, dont beaucoup se trouvent dans une situation précaire.