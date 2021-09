Aide à la production cinématographique : Les projets de films admis à l'avance sur recettes dévoilés

La commission du fonds d'aide à la production des œuvres cinématographiques a dévoilé les projets de films admis à l’avance sur recettes au titre de la deuxième session de 2021 qui s'est tenue du 30 août au 3 septembre. La session a été et présidée par Ghita El Khaiat, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM).

Dans la catégorie films de fiction pour les avances sur recette après production :

- عام كورونا avec 250 000 dirhams pour le documentaire réalisé par Ahmed Bouchalgua d’après le scénario de Moulid Ezzahir

- Hiya, 250 000 dirhams pour le court métrage réalisé par Khaoula Assebab

- Trahison, 200 000 dirhams pour le court métrage réalisé et écrit par Salma Loukhmas

Pour l’avance sur recettes avant production :

- Le chant de Touda, 5 500 000 dirhams pour le projet de long métrage réalisé par Nabil Ayouch d’après son propre scénario

- Affaires de femmes, 4 500 000 dirhams pour le projet de film de long métrage réalisé par Mohamed Ahed Bensouda d’après le scénario de Abdelilah Hamdouchi

- Le négrier du sud face à la mémoire des mineurs marocains, 1 000 000 de dirhams pour le projet de documentaire réalisé par Khalid Zairi d’après son propre scénario

Concernant la contribution à la réécriture de scénario :

- La cosa migliore / The best reward, 100 000 dirhams pour le projet de film de long métrage réalisé par Federico Ferrone, d’après le scénario de Federico Ferrone et Giampiero Rigosi

- La guerre des six mois, 100 000 dirhams pour le projet de film de long métrage réalisé et écrit par Jillali Ferhati

Pour la contribution à l’écriture de scénario :

- Je suis mort !, 50 000 dirhams pour le projet de long métrage réalisé et scénarisé par Aziz Salmy

Au volet relatif aux documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani :

-أنديگو / Indigo, 800 000 dirhams pour le projet de documentaire réalisé par Ali Oualdah, d’après le scénario de Ali Salem Yara

- سيدة الصحراء / La dame du Sahara, 800 000 dirhams pour le projet de documentaire réalisé par Allah-Ister Abdelghafour, d’après son propre scénario

- الـــوثيـقـة / Le document, 800 000 dirhams pour le projet de documentaire réalisé par Mohamed Raid El Meftahi, d’après le scénario de Mahmoud Ait El Hadj et Jalal Belouad

- ذاكرة إذاعة / Mémoire d'une radio, 800 000 dirhams pour le projet de documentaire réalisé par Lina Arious, d’après le scénario de Mohamed El Imame Maalainine

Pour ce qui est de la contribution à la réécriture de scénario :

- سنابل على الرمال avec 40 000 dirhams pour le projet de documentaire réalisé par Rachid Cheikh, d’après le scénario de Jalal Belouadi

- نساء الحصير avec 40 000 dirhams pour le projet de documentaire réalisé par Moulay Khaled El Boumeshouli, d’après le scénario de Aomar Mayara