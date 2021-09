Maroc : 3 mois de prison pour la youtubeuse qui a dénoncé le manque de lutte contre la prostitution

La sanction est tombée pour la youtubeuse qui avait accusé l’Etat et le roi Mohammed VI de ne pas, selon elle, assez lutter contre la prostitution qui sévit à Marrakech. Arrêtée le 27 juillet à son domicile, Jamila Saadan, connue sous le nom de sa chaîne Oum bialf rajol, a été condamnée à trois mois de prison pour un délit d’outrage à autorité.

Selon des sources à l'Association marocaine des droits humains (AMDH), le juge de Marrakech a également condamné la youtubeuse à 1 000 dirhams d’amende et son fils à quatre mois de prisons, pour avoir enregistré la vidéo et aidé à la création de la chaîne, avant de suspendre sa peine qu'il ne devra donc pas purger.

L’AMDH avait demandé en vain la libération de Saadan après la publication de sa vidéo, qui cite directement plusieurs hommes d’affaires et membres de la famille royale, dont le roi. L’association avait demandé au parquet «d’ouvrir une enquête transparente sur les allégations de l'enregistrement concernant le tourisme sexuel, la pédophilie et la traite des êtres humains», mais non pas s’en prendre à la dame qui dénonçait la prostitution.