Les vaccins réduisent par deux le risque de Covid long, selon une étude

Selon une étude publiée le premier septembre dans The Lancet Infectious Diseases, répertoriant des données collectées en Grande-Bretagne, les personnes ayant été vaccinées ont deux fois moins de chance de développer des formes de Covid-19 long.

Si la vaccination avait déjà été louée par son effet contre les formes graves de Covid-19 et les décès, les nouvelles données mises en avant montrent un nouvel avantage aux vaccins anti-Covid-19 sur les formes longues, parfois lourdement handicapantes. Malgré tout, les formes de Covid long sont encore assez peu connues. Sciences et avenir rappelle qu’un malade sur trois souffrirait encore de symptômes six semaines après son infection par le nouveau coronavirus.

En effet, des études ont été menées sur plus de deux millions de personnes vaccinées au Royaume-Unis grâce notamment à une application dédiée au monitoring des symptômes et de leurs durées. Les chercheurs ont pu déterminer que la moitié des vaccinés l’avaient été avec deux doses (971 504) et seulement 0,2% d’entre eux (2 370) ont été infectés après vaccination, alors que chez les personnes n’ayant reçu qu’une seule dose cela représentait 0,5% (6030).

Une comparaison de ces infections avec des personnes de même âge et de même comorbidité, mais non vaccinées, ont pu déterminer que les contaminations au Covid-19 avaient deux fois moins de chance d’être des infections asymptomatiques, et si symptômes il y avait, ceux-ci étaient plus rares, plus faibles et nécessités une hospitalisation que dans trois fois moins de cas. De plus, et ceci était une nouveauté pour les chercheurs, les probabilités de développer un Covid long sont deux fois moins élevées chez les personnes totalement vaccinées.

Les chercheurs ont cependant rappelé qu’une seule dose de vaccin était quasiment inefficace contre les infections, la probabilité de Covid long passant à 9,2% après une dose contre 10,7% sans aucune dose, exception faite des vaccins monodoses.

D’autres données ont été mises en avant dans l’étude, notamment le fait que les personnes vivant dans des zones très défavorisées présentaient un risque accru d’infection après la première dose de vaccin. Il en était de même pour les personnes âgées fragiles et les individus en obésité.