Maroc : Report de la rentrée scolaire au 1e octobre

Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé que la rentrée scolaire est repoussée au 1e octobre 2021, dans les établissements publics, privés, d’enseignement originel, de formation professionnelle et universitaires, mais aussi de mission étrangère. Cette mesure a été prise, compte tenu de la nécessité de «la survenance de tout revers épidémiologique, notamment l’émergence de foyers au sein des établissements d’enseignement et de formation», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Cette mesure tient aussi compte de «l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays et la nécessité de conserver les acquis réalisés face à la pandémie du nouveau coronavirus afin de renforcer la tendance à la baisse des cas enregistrés». Et tenu en compte également «le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination en général et le processus de vaccination pour les tranches d’âge 12-17 ans et de 18 ans et plus en particulier». L’objectif est ainsi de «permettre à tous les apprenants, femmes et hommes, de bénéficier de ce processus qui contribuera grandement à atteindre l’immunité collective».

Ce report devra permettre d’«offrir des conditions favorables pour une rentrée scolaire en présentiel».