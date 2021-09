Affaire EPC Maroc : Quatre responsables d’Addoha convoqués par le tribunal de Casablanca

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Casablanca doit entendre quatre membres et représentants du groupe Addoha, le 14 septembre, a appris Yabiladi ce lundi. Il s’agit d’Anas Sefrioui, PDG du géant immobilier, Saad Sefrioui, DG, Kenza Sefrioui, vice-présidente et Malik Sefrioui de CIMAT-CIMAF, dépendante de l’entreprise. Ils devront répondre à des actions intentées par la filiale marocaine de l’entreprise française EPC à l’encontre de la Société Foncière Iskane, dépendante d’Addoha.

Le 8 juin dernier, EPC Maroc a saisi la justice au titre de l’article 570 du Code pénal, pour «dépossession d’une propriété immobilière en bande organisée avec menaces, violences, effraction, et port d’arme apparente, démolition des biens sur ses propriétaires, destruction de toutes les composantes matérielles du fonds de commerce, escroquerie et vol». Le fabriquant et transporteur d’explosifs civils destinés aux carrières, à l’industrie et aux travaux publics au Maroc réclame d’abord «une indemnité provisionnelle à titre de dommages pour les préjudices subis de dix millions de dirhams en attendant la finalisation des travaux d’expertise et d’évaluation», sachant que «la première estimation partielle fait état d’un montant de 67 millions de dirhams relatif uniquement aux pertes et vols matériels».

L’action en justice intervient à la suite d’une destruction «sans sommation», selon les plaignants, le 29 mars dernier, des locaux administratifs et commerciaux de EPC Maroc à Bouskoura. Mais au lendemain des révélations, le groupe Addoha a dénoncé une «manipulation» et un «chantage médiatique». Pour la société immobilière, la filiale marocaine du fabricant français se serait engagée dans une «tentative malhonnête de désinformation» pour «porter atteinte à la réputation de la famille Sefrioui».