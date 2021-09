Vahid Halilhodžić s’exprime après son retour au Maroc

L’entraîneur de l’équipe du Maroc Vahid Halilhodžić s’est exprimé aujourd’hui pour témoigner de la journée que lui et ses joueurs ont connu hier en Guinée, piégés dans leur hôtel en plein coup d’Etat. Sans surprise, le coach a qualifié cette journée de «bizarre» alors que les Lions de l'Atlas entendaient dans la matinée des coups de feu et des fusillades.

Si tout le staff technique et les footballeurs étaient incertains sur la suite des évènements, l’entraîneur se réjoui de son retour et Maroc et présente «mille mercis à sa majesté Mohamed VI» qui s’est «impliqué personnellement». Vahid en est persuadé, c’est grâce au roi que tous les joueurs sont ressorti de Guinée pour retrouver le pays.

Coach Vahid Halilhodzic statement after the Atlas Lions return to Morocco ??#DimaMaghrib ???? pic.twitter.com/fhvLwRmZzb — Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) September 6, 2021

Nayef Aguerd, Yassine Bounou et Ilias Chair se sont également exprimés à leur retour au micro de l'Equipe nationale du Maroc.

En une journée, un groupe de militaires putschistes dirigé par Mamady Doumbouya a réussi à capturer le président Alpha Condé et a déclaré dissoudre les institutions, le gouvernement et la constitution. Face à cette prise de pouvoir des forces armées, de nombreux pays et organisations ont critiqué les putschistes, notamment l’Union européenne et le président de la commission de l’Union africaine. António Guterres, secrétaire général des Nations unies, a tweeté pour «condamner fermement toute prise de pouvoir par la force des armes» et demander «la libération immédiate du président Alpha Condé».

Mamady Doumbouya à fait ses classes en France alors qu’il servait à la Légion étrangère, avant de rentrer en Guinée pour diriger le Groupement des forces spéciales. La France a condamné le coup dirigé par son ancien légionnaire et a appelé à la libération immédiate du président Alpha Condé.