Urgence sanitaire : Après Akhannouch, l’Intérieur interdit une réunion électorale d’El Othmani

Au motif de «violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire», le pacha de Tiznit a interrompu, dimanche 5 septembre, un rassemblement électoral animé par Saad-Eddine El Othmani.

Alors que le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD s’adressait à un groupe de militants de son parti, en amazigh, le représentant du ministère de l’Intérieur s’est dirigé vers lui pour lui signifier d’arrêter son discours et demander à ses «frères» de se disperser. Après une brève discussion, El Othmani a fini par obtempérer à l’ordre donné par le pacha. Au début du rassemblement, c’est le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz, qui avait pris la parole.

El Othmani n’est pas le seul chef de parti à subir une interdiction de son meeting électoral. Le 29 août, le pacha de Marrakech est intervenu pour exiger la suspension d’une réunion animée par le président du RNI, au motif de «violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire».