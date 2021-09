Au grand dam du Polisario, le Mexique reprend ses importations de phosphates du Sahara

Le Mexique est-il en train de prendre ses distances vis à vis du Polisario ? Si pour l’heure, le pays continue de reconnaitre la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)», plusieurs signaux attestent d’un rapprochement s’opèrant à petits feux, entre Rabat et Mexico. Ainsi, la société mexicaine Innophos a repris ses importations de phosphates extraient du Sahara.

L'entreprise «a reçu hier une autre cargaison de roche phosphatée dans ses installations situées dans le terminal maritime de Pajaritos, dans le port de Coatzacoalcos», rapporte ainsi un média mexicain. Et de rappeler que les 4 et 28 août, deux vraquiers ont accosté au Mexique en provenance de Laâyoune avec respectivement 33 000 et 55 000 tonnes du même minerai. Le média annonce, également, l’arrivée «dans les prochaines deux semaines» d’un autre navire de roche phosphatée des mines de l’OCP au Sahara.

Cette reprise des importations met en effet un terme à une suspension, décrétée par Innophos le 2 juillet 2018. «Innophos ne sera plus indirectement impliqué dans une chaîne d'approvisionnement en matières premières s'approvisionnant en phosphate naturel de la région du Sahara occidental en Afrique», avait annoncé alors le mangement.

Pour rappel, les Etats-Unis ont repris l’importation de phosphate du Sahara. Un navire américain, «Amis Ace», avec une cargaison du précieux minerai, avait quitté, fin juillet, le port de Laâyoune à destination de Virginie. Comme pour le cas du Mexique, les Américains avaient décidé, en août 2018, de cesser d’importer des quantités du même produit de la région du Sahara occidental.

Cette reprise des exportations de milliers de tonnes de roche phosphatée vers le Mexique est accompagnée par une petite ouverture politique. Du 8 au 18 septembre, une unité des parachutistes des Forces armées royales fera le déplacement à Mexico pour prendre part au défilé miliaire qui sera organisé, le 18 septembre, à l’occasion de la fête de l’indépendance.