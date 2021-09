Deux étudiants marocains de l’X remportent une médaille d’or à la Compétition internationale de mathématique

Issam Tauil et Aymen Echarghaoui. / DR

Deux étudiants marocains de l’École polytechnique de Paris (X), grande école militaire française, ont obtenu à la Compétition internationale de mathématique, niveau universitaire, une médaille d’or chacun.

Issam Tauil et Aymen Echarghaoui, deux étudiants à l’X en 3e et 2e années respectivement ont réussi à se classer 97-102 et 68-82 à ce concours international dans la catégorie des universitaires de moins de 23 ans. Les étudiants marocains se sont illustrés parmi les 589 étudiants en compétition en remportant chacun une médaille d’or. Grâce à eux, l’X a pu se classer 17e sur les 113 universités en liste.

L’association Math&Maroc, dont Issam et Ayem sont membres, a été fière d’annoncer leur réussite.