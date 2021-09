Le Maroc compte une communauté juive de près de 2 000 personnes

Près de 2 000 personnes de confession juive vivraient au Maroc actuellement, selon les derniers chiffres de l’Agence juive qui a comptabilisé la présence de ces communautés par pays, dans des statistiques publiées dimanche 5 septembre. La même source a indiqué que près de 1 000 juifs vivaient en Tunisie, 9 500 en Iran et 14 500 en Turquie. Dans les Etats arabes et ceux majoritairement musulmans, les citoyens de confession juive seraient au nombre de 27 000.

Ces chiffres tiennent compte des personnes se déclarant de confession juive et celles «qui sont éligibles à la citoyenneté israélienne en vertu de la Loi du retour», selon l’Agence. «Le total mondial s’élève à 25,3 millions de personnes, dont 7,3 millions en Israël et 18 millions en dehors», a indiqué un communiqué, selon lequel 45,3% des juifs dans le monde vivent en Israël. Par ailleurs, «le nombre estimé de juifs aux Etats-Unis a augmenté de 300 000», a indiqué l’instance sioniste, sur la base d’une nouvelle enquête du Pew Research Center.

Les mêmes statistiques ont montré qu’il existait des pays où cette communauté est devenue encore plus minoritaire, comptant moins de 500 personnes. On y retrouve plusieurs Etats arabes, comme les Emirats arabes unis, le Yémen, la Syrie et l’Egypte. Les autres pays sont les suivants : Bermudes, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Cuba, République dominicaine, El Salvador, Jamaïque, Curaçao, les îles Vierges, Bolivie, Surinam, Chypre, Malte, Slovénie, Bosnie, Albanie, Macédoine du Nord, Arménie, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Indonésie, Philippines, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Congo, Botswana, Kenya, Madagascar, Namibie, Nigéria, Zimbabwe.

Les pays qui comptent le nombre le plus important de citoyens de confession juive sont ceux d’Europe et d’Amérique. En France, ils sont de 446 000, plus que le Canada (393 000), la Grande-Bretagne (292 000), l’Argentine (175 000), la Russie (150 000), l’Allemagne (118 000), l’Australie (118 000), le Brésil (91 500), l’Afrique du Sud (52 000), l’Ukraine (43 000), la Hongrie (47 000), le Mexique (40 000), les Pays-Bas (30 000), la Belgique (29 000), l’Italie (27 000) ou encore la Suisse (18 500).