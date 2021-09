Covid-19 au Maroc : Le prix du test PCR sera plafonné à 400 dirhams

Les tests PCR se feront bientôt au prix unique de 400 DH au lieu 500 à 800 en moyenne, quel que soit le laboratoire. Le test PCR rapide est fixé à 600 DH. Aussi, les prix des tests antigéniques seront arrêtés à 200 DH et les tests sérologiques à 120. Dans les prochains jours, un arrêté ministériel devra officialiser ce plafonnement, décidé vendredi à la suite de concertations entre la commission interministérielle des prix relevant du département des Affaires générales de la gouvernance, le ministère de la Santé et le Syndicat des médecins biologistes.

Citant le président de la Chambre syndicale des biologistes, Adnane Ghazali, SNRT News a rapporté que «la majorité des laboratoires ont exprimé leur volonté de baisser ces prix arrêtés dans le passé par le ministère de la Santé». Ainsi, le département des Finances mènera les négociations avec les importateurs, de manière à «vendre les tests à des prix similaires aux coûts d’achat de l’étranger» pour «permettre aux laboratoires, à leur tour, de baisser les prix, après avoir baissé les coûts d’achat».

Cette réglementation met fin à plus d’un an de course à l’augmentation des prix de tests PCR, au fur et à mesure de la hausse de la demande dans ce sens, dans un contexte sanitaire ayant connu des pics de transmission du nouveau coronavirus. La nouvelle mesure pourrait inciter l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) à remettre à l’ordre du jour la question de remboursabilité des tests.