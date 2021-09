Les Lions de l’Atlas ont pu quitter la Guinée en plein coup d'État pour rejoindre le Maroc

Alors que la situation en Guinée est toujours instable et incertaine et que le Président, Alpha Condé a été capturé par le commandant des forces spéciales Mamady Doumbouya, autoproclamé nouveau dirigeant du pays, les Lions de l'Atlas ont pu retrouver le chemin de l’aéroport et du Royaume, apprend-on des publications des joueurs sur les réseaux sociaux.

Les putschistes avaient annoncé plus tôt dans la journée la fermeture des frontières du pays, bloquant les joueurs Marocains dans leur hôtel dans une Guinée à nouveau en pleine révolte. De leurs chambres, les joueurs entendaient les coups de feu qui retentissaient dans la capitale alors que le palais du Président était pris d’assaut.

Il n’aura fallu que quelques heures pour que les joueurs marocains puissent retrouver leur avion et décoller en direction du Royaume, eux qui devaient affronter la Guinée, ce lundi, pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football. Le rôle qu’ont joué les autorités marocaines dans ce rapatriement n’est pas encore rendu public, mais Arryadia avait affirmé plus tôt dans la journée que le pays mettait en œuvre toutes les mesures possibles pour assurer le retour en sécurité du Mountakhab.