Coup d’État en Guinée : Alpha Condé capturé, le Maroc cherche à rapatrier ses joueurs

Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger. / DR

Suite à l'annonce d'un coup d’État en cours en Guinée, le commandant des forces spéciales Mamady Doumbouya s’est exprimé dans une vidéo pour annoncer la capture du Président Alpha Condé et sa prise de pouvoir, alors que les joueurs marocains sont toujours bloqués sur place.

Déclaration du Lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. Il annonce l'arrestation du Président Alpha Condé ainsi que d'autres mesures comme la dissolution de la constitution, des institutions en place, la fermeture des frontières.#Kaloum #Guinee #Kibaro pic.twitter.com/tvju4noImB — Pàppa Ismaayla Jeŋ (@aliamsi) September 5, 2021

Dans un message adressé aux forces armées guinéennes et aux citoyens du pays, le putschiste a proclamé la dissolution de la constitution, des institutions, du gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays.

Les Lions de l’Atlas, qui se trouvaient en Guinée pour disputer demain un match éliminatoire de la Coupe du Monde de football, se retrouvent donc de facto bloqués dans le pays. Face à la situation, les autorités marocaines ont entamées des négociations et mettent en place des mesures pour assurer au plus vite le rapatriement des joueurs de l’équipe nationale, actuellement pris au piège dans une Guinée en crise.