Coup d’État en Guinée où se trouvent les Lions de l’Atlas

Alors que les joueurs des Lions de l’Atlas se sont rendus en Guinée pour affronter demain le Syli national de Guinée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football, des nouvelles inquiétantes sont remontées de Conakry faisant part de coups de feu entendu dans le quartier de la présidence et d’une tentative de coup d’État en cours.

Des témoignages recueillis par l’AFP font état de tirs à l’arme automatique et de nombreux soldats présents dans les rues, notamment aux abords du palais présidentiel ce matin. Si les autorités sont silencieuses sur les évènements, des témoignages de citoyens parlent de miliaires sommants les individus à rester chez eux et ne pas sortir, rapporte le Figaro. Des sources de Reuters rapportent que le Président Alpha Condé ne serait pas blessé.

Encore hier, les Lions de l’Atlas s’entrainaient pour le match prévu pour demain, mais à la vue de la situation incertaine dans le pays, il n’est pas encore certain que ce match se déroule. Aucune information claire n’a été donnée sur les joueurs marocains et leur sécurité.

الحصة التدريبية الأولى لأسود الأطلس بالعاصمة الغينية كوناكري

First training session in Conakry for the #AtlasLions. 2 days left before the game against Guinea ⏳#DimaMaghrib ?? #FIFAWorldCupQualifiers #WCQ2022 #Morocco pic.twitter.com/lxUdQVnA9C