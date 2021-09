Bilan des Jeux paralympiques : Le Maroc termine 30e du classement avec 11 médailles

A la clôture des Jeux paralympiques de Tokyo qui se sont déroulés du 24 août au 5 septembre, la délégation de 38 athlètes marocains va rentrer au pays avec autour du cou un total de 11 médailles, soit 4 de plus que lors de leurs participations de 2016 à Rio.

Les athlètes marocains peuvent être fiers de leur progression au fil des Jeux. Si entre 2004 et 2018 ils remportaient entre 6 et 7 médailles, leurs efforts ont payés pour offrir au Maroc une 30e place au classement des médailles, que ce soit en médaille d’or ou nombre total de médaille, sur les 87 pays médaillés.

Les athlètes se sont particulièrement illustrés en athlétisme, offrant les 4 médailles d’or du Maroc, chaque médaille dorée étant accompagnée par un nouveau record du monde ou paralympique.

Les Marocains de l’équipe nationale de cécifoot sont les seuls sportifs ne concourant pas en athlétisme à avoir offert une médaille au pays, en obtenant le bronze.

Les femmes quant à elles ont obtenu 4 des 11 médailles du royaume, à savoir deux en argent et deux en bronze.

Les médailles d’or du Maroc sont les suivantes :

Abdeslam Hili, 400m homme T12, record du monde ;

Ayoub Sadni, 400m homme T47, record du monde ;

El Amin Chentouf, Marathon homme T12, record paralympique ;

Zakariae Derehem, Lancer du poids homme F33, record paralympique.

Les médaillés d’argent sont les suivantes :

Mohammed Amguoun, 400m homme T13 ;

Azeddine Nouiri, Lancer du poids homme F34 ;

Youssra Karim, Lancer du disque femme F41 ;

Fouzia El Kassioui, Lancer du poids femme F33.

Les médaillés de bronze enfin :

Hayat El Garaa, Lancer du disque femme F41 ;

Saida Amoudi, Lancer du poids femme F34 ;

L’équipe de cécifoot est composée de Samir Bara, Houssam Ghilli, Kamal Boughlam, Imad Berka, Said El-Mselek, Ayoub Hadimi, Elhabib Ait Bajja, Zouhair Snisla, Abderrazak Hattab et Abdellali Ait Al Hakem.

Les pays du Maghreb au coude à coude

Les Jeux ont été globalement dominés par la Chine, qui a remporté 207 médailles dont 96 en or et 60 en argent, devant les 124 médailles (41 en or) britanniques et les 104 médailles américaines qui devancent le Comité Paralympique Russe d'une médaille d'or, malgré leurs 14 médailles de retards sur les athlètes de l'est.

A l'échelle du continent Africain, le Maroc a obtenu le même nombre de médailles d'or que l'Algérie et la Tunisie, mais l'Algérie s'est offert une médaille de bronze supplémentaire (4, 4, 4) et la Tunisie a réussi à obtenir 5 médailles d'argent contre 4 pour le Maroc.