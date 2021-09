Glory 78 : Badr Hari KO, Tyjani Beztati champion poids léger

Le combat au Rotterdam Ahoy Arena dans lequel s'affrontaient les deux légendes du kickboxing Badr Hari et Arkadiusz Wrzosek, marocain et polonais respectivement, s’est conclu hier avec un knock-out asséné par le polonais sur Hari après un coup de pied au visage à 1min30 du second round.

Le poids-lourd Wrzosek, cadet de Hari de 7 ans, s’est offert une victoire sans conteste sur le Marocain pourtant doté d’un impressionnant record de 106 victoires dont 92 KO sur 121 combats.

THE GREATEST COMEBACK OF ALL-TIME! @arekwrzosek throws a Hail Mary and KNOCKS OUT Badr Hari! pic.twitter.com/kXkxPIizt0 — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) September 4, 2021

De son côté, Tyjani Beztati a remporté son combat pour le titre de champion poids léger. Le Maroco-néerlandais s’est imposé sur décision unanime des juges face à son adversaire Elvis Gashi d’origine kosovare et américaine.

Au programme de la soirée du Glory 78 on retrouvait également le marocain Tarik Khbabez qui a, lui aussi, perdu son combat par KO après que les poings de son adversaire du soir, le Croate Antonio Plazibat, n’aient raison de lui.

Mohamed «Mo Hamicha» Mezouari, le Maroco-néerlandais a en revanche remporté son combat après qu’un coup de pied aux côtes laissent le Turc Vedat Hoduk KO technique. Le Marocain Mohammed Hendouf enfin a eu le meilleur sur Manuel Robson dans le troisième round en assénant au Brésilien un KO Technique.