Jeux paralympiques : Le Marocain El Amin Chentouf remporte la 4è médaille d’or du Maroc au Marathon T12

Le Marocain El Amin Chentouf a remporté ce dimanche la 4ᵉ médaille d’or du Maroc à l'épreuve du marathon T12, dans le cadre de la dernière journée des Jeux paralympiques de Tokyo.

It's a new Paralympic marathon record!#MAR's El Amin Chentouf leads from the front to win the men's T12 race in 2:21:43, over four minutes faster than his nearest rival.#Tokyo2020 #Paralympics @ParaAthletics pic.twitter.com/bkah5YENKt