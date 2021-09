Une passerelles reliant Molenbeek à Bruxelles-Ville porte désormais le nom de Fatema Mernissi

Deux nouvelles passerelles ont été inaugurées et ouvertes aux piétons et aux cyclistes aujourd’hui en Belgique reliant la commune de Molenbeek à la ville de Bruxelles. Elles portent les noms de femmes exceptionnelles : Fatema Mernissi pour la passerelle côté Porte de Ninove et Loredana Marchi pour la celle proche de la station Comte de Flandre, précise DH.

Fatema Mernissi est écrivaine et sociologue marocaine, connue pour ses travaux sur le féminisme et la place des femmes dans les sociétés musulmanes, arabes et marocaines. Il y a plusieurs décennies, certains de ses travaux ont été interdits au Maroc, comme le livre «Le harem politique». Le New York Times avait sacré Mernissi de «fondatrice du féminisme islamique» à sa mort, le 30 novembre 2015.

La sociologue est née en 1940 à Fès. Elle a fait ses études en sociologie à l’Université Mohammed V au Maroc, puis en sciences politiques à l’Université de la Sorbonne en France, avant d’obtenir son doctorat aux Etats-Unis. Tout au long de sa vie, elle a publié de nombreux livres sur le féminisme d’un point de vue islamique. Parmi ses œuvres, «Au-delà du voile : le sexe en tant qu’ingénierie sociale», «Le harem politique, le prophète et les femmes» et «Le harem et l’occident», entre autres livres fondateurs d’une nouvelle pensée féministe dans le monde arabe.

Loredana Marchi est elle une personnalité locale, directrice depuis 30 ans du Foyer de Molenbeek.

Les passerelles ont été inaugurées en présence de Karine Lalieux (PS) ministre des pensions et de l’intégration sociale en charge de Beliris, Elke Van den Brandt (Ecolo), ministre bruxelloise de la mobilité, Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek et Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles-ville.