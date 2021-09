L'UPF, co-fondatrice de RAMSESS, 1er réseau panafricain pour la mobilité académique des étudiants

L'Université Privée de Fès (UPF) a annoncé s'associer à l'initiative qui rassemble des universités du continent Africain, sous le nom d'un nouveau réseau intitulé Réseau Africain pour la Mobilité Scientifique des Étudiants Sud-Sud (Ramsess). Le réseau rassemble une sélection d'universités et écoles supérieures africaines et encourage à la mobilité étudiante, enseignante et administrative.

Ramsess vise également à renforcer les liens et reconnaissances mutuelles entre l’Afrique du Nord et l’Afrique Subsaharienne dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son rôle est également de promouvoir l'excellence académique, l'intégration et la coopération entre ses membres par la facilitation de l'intégration des universités continent.

«Au-delà du réseau, les membres Ramsess capitalisent sur des accréditations internationales et le recrutement par voie sélective, accordant ainsi des cursus aboutissant à des formations professionnelles de haut niveau. Ce projet est ainsi une ouverture à l’internationale à travers des mobilités, des doubles diplomations et valorisation de l’innovation», relève le communiqué de l'UPF.

«Aujourd'hui, ce réseau compte huit universités africaines, près d’un millier d’enseignants et environ 15 000 étudiants pour leur permettre de partager des expériences académiques, scientifiques et pédagogiques exceptionnelles», a déclaré le docteur Kais Mabrouk, co-fondateur du réseau Ramsess et deputy CEO du Bouebdelli Education Group.

Le réseau est une première dans l’histoire du continent africain, il rassemble l'Université Libre de Tunis (Tunisie), l'Université Kofi Annan (Guinée), BBS Business School (Gabon), École MDI-Alger (Algérie), IME Douala (Cameroun), École de Droit et de Sciences Politiques Akadémia (Sénégal), École d'Architecture d'Abidjan (Côte d'Ivoire).