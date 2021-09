Marrakech en vedette ce soir sur France 2 dans «La Fête de la Chanson à l'Orientale»

Plusieurs personnalités marocaines et françaises du monde de la musique, de la culture et de la politique, se sont retrouvées vendredi soir à l'occasion d’une soirée de gala à l’Institut du monde arabe (IMA), à Paris. Au programme, les invités ont pu savourer en avant-première un montage des meilleurs moments de l’émission «La Fête de la Chanson à l'Orientale», tournée à Marrakech et diffusée ce samedi soir sur France 2 à 21h05 (20h05 heure marocaine).

Se sont retrouvées dans ce gala notamment la secrétaire d'État française chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, le président de l’IMA, Jack Lang, le président de la Fondation des musées du Maroc, Mehdi Qotbi, l’ambassadeur du Maroc à Paris, Chakib Benmoussa et le nouveau secrétaire général du groupe France Télévisions, Christophe Tardieu et le directeur de l'Office national du tourisme marocain en France, Khalid Mimi. La productrice Daniela Lumbroso et le président-fondateur de l'Orchestre philharmonique du Maroc, Farid Bensaïd étaient également présents pour représenter l'émission, accompagnés de plusieurs célébrités de la chanson en France.

Le Secrétaire général du groupe France Télévisions, Christophe Tardieu a affirmé que son groupe est «extrêmement fier que France 2 va diffuser samedi en prime time cette formidable émission qui va surprendre tous nos spectateurs et qui va surtout redonner de la joie, de la gaité, de l’entrain et du bonheur, ces choses que l’on essaye de redécouvrir petit à petit».

L'émission a été entièrement enregistrée dans la cité Ocre, en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), et vise à offrir à un large public la possibilité de découvrir ou redécouvrir des chansons françaises et orientales connues, revisitées et interprétées par des stars de la chanson contemporaine.

Au programme, on retrouve des classiques de la chanson française comme «La Vie en rose», «Il est mort le soleil» ou encore «belle», ainsi que les classiques du raï «Aïcha», «Ya rayah» ou «Abdel Kader».

Le programme sera programmé ultérieurement sur le réseau TV5 Monde pour l'international et au Maroc sur 2M, partenaire de l'évènement.