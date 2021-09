Jeux paralympiques : L'équipe nationale s'offre le bronze en cécifoot

L'équipe nationale de cécifoot a mérité ce samedi la médaille de bronze des Jeux paralympiques de Tokyo, en s'imposant face à la sélection chinoise par 4 buts à zéro.

Zouhair Snisla a continué de montrer sa domination sur le terrain en signant les quatre buts de la rencontre pour offrir aux Lions de l'Atlas la troisième place du podium. Zouhair a trouvé le fond des filets à la 4e, 8e, 18e, et 30e minute de la rencontre, performance soulignée par le Comité paralympique sur Twitter.

It's #Bronze for Morocco in #Football5ASide!



A stunning performance from #MAR, in which superstar Zouhair Snisla scored all four goals in the team's 4-0 win over #CHN ?#Tokyo2020 #Paralympics #BlindFootball @IBSAB1Football pic.twitter.com/4chkiU2aFa