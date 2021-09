Minurso : Le Polisario n’est guère emballé par la nomination du Russe Ivanko

Le Polisario n’est guère emballé par la nomination du diplomate russe Alexander Ivanko, nouveau chef de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Une position exprimée par son représentant auprès de l’Union européenne (UE), Oubi Bouchraya.

«Cette désignation s'inscrit dans le cadre de la gestion interne des affaires techniques et administratives internes de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental, mais pour des raisons liées à la nature de sa mission et à la réalité de la guerre qui a éclaté depuis novembre. Elle n'a aucun rapport direct avec le processus politique et le devoir des Nations unies envers la décolonisation du Sahara occidental et la fin de l'occupation marocaine» dans la province, a-t-il précisé une interview accordée à l’agence de presse russe Sputnik et dont des extraits ont été repris par la SPS.

Tout en louant les qualités du Russe pour succéder au Canadien Colin Stewart, Bouchraya a regretté que Ivanko arrive alors que «la Minurso a perdu toute crédibilité au regard de son objectif principal, à savoir : organiser le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui».

Cette position exprimée par Oubi Bouchraya traduit un malaise dans les rangs du Polisario. L’emballement des premiers jours ayant suivi l'annonce de la désignation du Russe a laissé place à la déception. En effet, Ivanko, comme son prédécesseur Stewart, est tenu de suivre les instructions du secrétaire général de l’ONU, notamment celle portant sur le lieu des réunions avec les membres du Front.

Si Ban Ki-moon fermait les yeux sur les rencontres de ses représentants tenues dans les zones tampon (Bir Lahlou et Tifariti) mais son successeur, le Portugais Antonio Guterres, a mis fin à cette pratique.

Pour rappel, en mars 2016, l’ancien secrétaire général de l’ONU s’était rendu à Tifariti et y avait même prononcé un discours avec une tonalité anti-Maroc. Guterres continuera à occuper les commandes des Nations unies jusqu’au 2026.