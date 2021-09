La production des vaccins Sinopharm commencera au Maroc en décembre

Selon les informations relayées par Al Ahdath Al Maghribia de ce jour, les laboratoires Sothema Marocains devraient commencer en décembre la production nationale du vaccin anti-Covid-19 Sinopharm, après que tous les préparatifs aient été mis en œuvre pour commencer cette production que le Maroc attend depuis l’annonce relative du roi Mohammed VI en juillet.

Pour assurer la bonne production, une délégation chinoise est attendue fin novembre afin d’inspecter l’équipement et les fournitures du vaccin anti-Covid Sinopharm dans les laboratoires Sothema.

La production pourrait atteindre à terme 5 millions de doses mensuelles de ce vaccin «made in Morocco», porté par le feu vert du roi Mohamed VI le 5 juillet lors de la signature au Palais royal de Fès de la convention du projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 Sinopharm et d’autres sérums.