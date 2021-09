Libye : Bourita répond à Lamamra

La rencontre qu'il a tenue, hier à Rabat, avec le président du Parlement libyen, a permis à Nasser Bourita de répondre à son homologue algérien, Ramtane Lamamra. Le ministre des Affaires étrangères a noté, dans des déclarations à la presse, que le pays maghrébin «traverse une étape décisive de son processus politique et l'organisation des élections, le 23 décembre prochain, est la seule voie de sortie de crise».

Une crise, a-t-il souligné, qui «ne sera pas résolue par les conférences ou par les interventions extérieures, mais par les Libyens qui prendront part à l’exercice démocratique des élections, organisées conformément au calendrier fixé antérieurement».

A l’occasion de la réunion d’Alger, du 30 et 31 août, Lamamra a exigé un rôle prépondérant des «pays voisins» de la Libye dans tout le processus de pacification. Il se référait ainsi à l’Algérie, sachant que l’Egypte est déjà un acteur principal sur ce dossier alors qu’Alger cherche depuis des années une reconnaissance de son «influence» sur cette question. Outre son soutien au maréchal Khalifa Haftar, Le Caire accueille en effet des sessions de la commission militaire 5+5 et des rounds du dialogue de la société civile et des tribus. Ce qui n'est pas le cas pour le voisin de l'Est.

La position défendue par Nasser Bourita a été saluée par le président du Parlement libyen, Aguila Saleh. «L’issue de la crise, l'unification des institutions et la réalisation de la réconciliation nationale ne sauront être atteintes que via l'élection d'un président de tous les Libyens par la voie des urnes et dans les délais prédéterminés», a-t-il expliqué dans des déclarations à la presse.