Hakimi récompensé comme meilleur joueur marocain dans un championnat étranger

Achraf Hakimi, fraichement arrivé au Paris Saint-Germain (PSG), se voit aujourd’hui récompensé pour sa saison 2020/2021 qu’il a réalisée avec l’Inter de Milan. Le joueur marocain de 22 ans, transféré au PSG pour 70 millions d’euros, se voit décerner le titre de meilleur joueur marocain dans un championnat étranger pour la saison 2020/21.

الإتحاد المغربي للاعبين المحترفين يسلم جائزة أحسن لاعب محترف مغربي في الخارج لموسم 2020/21 للاعب الدولي أشرف حكيمي?#trophéesumfp⭐ #UMFP⚽️?? pic.twitter.com/sXkmxk8vJI — UMFP (@UMFPro) September 1, 2021

Si Achraf n’a passé qu’une année avec les Nerazzurri, sa saison s’est soldée avec de brillantes apparitions sur ses 45 matchs, avec un bilan de 7 buts et 11 passes décisives pour le joueur d’arrière-droit offensif, dont la tâche dépasse le simple principe de gêner l’attaque de l’adversaire.

Dans sa carrière, Hakimi a joué 168 matchs de clubs et 36 matchs avec les Lions de l’Atlas, auteur de 4 buts et 5 passes décisives avec le maillot du Maroc, il a inscrit 23 buts et 39 passes décisives en club avec les maillots du Real de Madrid, du Borussia de Dortmund, de l’Inter de Milan et récemment du PSG. Sa première apparition en Ligue 1 s’était d’ailleurs soldée par un but inscrit à la 19e minute de jeu contre Lille.