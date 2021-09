Jeux paralympiques : Ayoub Sadni se qualifie pour la finale du 400m T47 et bat son record personnel

Le Marocain Ayoub Sadni s'est qualifié aujourd'hui aux Jeux paralympiques de Tokyo pour la finale du 400 m dans la classe T47, qui rassemble des athlètes avec une déficience unilatérale des membres supérieurs ayant un impact sur la course.

Sadni a réalisé à 22 ans son meilleur chrono en 47s82 dans le premier groupe des séries, les remportant avec une large marge d'avance. Le deuxième meilleur temps a été réalisé par le Brésilien Petrucio Ferreira Dos Santos en 49s76, devant l'Américain Rayven Sample qui a bouclé le 400m en 50s01 dans sa série, tandis que la seconde série a été remportée par le Brésilien Thomaz Ruan de Moraes en 49s95.

Ayoub avait remporté en 2019 la médaille de bronze des championnats du monde pour la même catégorie 400m T47, en bouclant l'anneau en 48s96.

L'athlète marocain disputera la finale ce samedi à 13h00 au couloir 6, qui lui offrira plus d'aisance en virage, en espérant offrir une nouvelle médaille d'or au Maroc pour compléter celle d'Abdeslam Hili et son nouveau record du monde.

Les autres athlètes du Maroc n'ont pas démérité, Fouzia El Kassioui, Yousra Karim et Mohamed Amguoun ont obtenu chacun une médaille d'argent et Hayat El Garaa et Saida Amoudi une médaille de bronze.