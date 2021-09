Industrie : Stellantis renforce son partenariat avec le Maroc

Le partenariat industriel entre le Maroc et Stellantis s’est enrichi avec un nouvel amendement, signé jeudi 2 septembre à Casablanca pour renforcer les engagements sur le développement de l’industrie automobile dans le pays. Cette signature a eu lieu en présence de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, et de Samir Cherfan, Chief Operating Officer Stellantis Moyen-Orient et Afrique, a indiqué un communiqué.

Le groupe Stellantis a récemment annoncé la production de l’Opel Rocks-e, nouveau véhicule électrique produit à Kenitra au Maroc, en plus de la Citroën AMI. «Cette étape stratégique qu’entame, aujourd’hui, l’écosystème Stellantis conforte une fois de plus l’attractivité de notre plateforme automobile nationale et son positionnement qui a, désormais, atteint un niveau d’excellence de renommée internationale, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI» a déclaré Moulay Hafid Elalamy.

La signature de cet accord donne une nouvelle impulsion au partenariat établi en 2015. Il engage Stellantis pour le développement d’un tissus fournisseur local avec une croissance du volume d’achats au Maroc de 2,5 milliards d’Euros en 2023, avec une ambition à 3 milliards d’Euros en 2025». Il prévoit également «la création d’environ 3 000 postes d’ingénieurs et techniciens supérieurs en 2022», en complément des 2 500 emplois de production déjà créés à Kénitra.

Le groupe œuvrera aussi au «développement de la largeur et de la profondeur d’intégration locale, avec une compétitivité accrue du sourcing en partenariat avec le Royaume du Maroc», en vue de soutenir «les efforts d’investissements» et assurer «la fourniture d’une énergie décarbonée compétitive».