UA : Pour la seconde fois, Bankole Adeoye fait l’impasse sur le Sahara lors de sa réunion avec Lamamra

Bankole Adeoye et le chef de la diplomatie algérienne / DR.

C’est avec un retard de quatre jours que le ministre algérien des Affaires étrangères a communiqué sur sa rencontre, du dimanche 29 août, avec le commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, le Nigérian Bankole Adeoye. Ces discussions entre les deux diplomates ont eu lieu à la veille de la réunion des «pays voisins» de la Libye, tenue à Alger les 30 et 31 août.

«Il a été convenu de la poursuite des concertations (…) sur les développements de la situation politico-sécuritaire au niveau continental, ainsi que sur les principales questions inscrites à l'agenda de notre organisation continentale», a écrit Lamamra sur Twitter. «Je lui ai réaffirmé le soutien et la détermination de l'Algérie à poursuivre ses efforts visant à préserver l'unité et l'efficacité de notre organisation continentale, au service de nos objectifs communs», a-t-il ajouté.

Mais Bankole Adeoye n’a pas mentionné sa rencontre avec le chef de la diplomatie algérienne sur son compte Twitter, comme il a déjà fait à l’occasion de leurs entretiens du 29 juillet à Addis-Abeba. Pour tomber sur une déclaration du Nigérian sur sa réunion avec le chef de la diplomatie algérienne, il faut chercher dans les archives de l’APS. «Le Commissaire a «exprimé sa profonde gratitude» au ministre pour son initiative panafricaine pour le rétablissement de la paix en Libye et à laquelle l'Union africaine est appelée à y contribuer», a indiqué le 30 août brièvement le média officiel. Néanmoins, après le tweet de Lamamra, l’APS est revenue ce jeudi 2 septembre avec plus d’attention sur le même sujet.

Si la question du Sahara occidental n’a pas été citée dans les comptes rendus officiels des entretiens Lamamar-Adeoye, le voisin de l’Est a, désormais, une occasion pour la soulever à l’occasion de la réunion, prévue vers la fin de ce mois, par le Conseil de paix et la sécurité de l’Union africaine, consacrée à examiner «l'impact prévu du retrait des forces étrangères et des mercenaires de Libye sur le Sahel et le reste de l'Afrique».