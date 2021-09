Un ministre algérien accuse le Maroc de s’allier avec Israël pour cibler son pays

Les responsables algériens ne manquent plus une occasion pour attaquer le Maroc. Plus d’une semaine après que le chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra, a annoncé la rupture des relations avec le Maroc, le ministre de la Communication Ammar Belhimer a accusé le royaume et Israël de s’allier pour attaquer son pays.

Dans un entretien avec le site d’information algérien Djalia, repris par l’APS, Belhimer a déclaré que l’alliance maroco-sioniste contre l’Algérie s’est confrontée à «un mur impénétrable de résistance», constitué selon lui d’«une convergence innée et solide entre le peuple et ses diverses institutions, qui se reflète – par exemple – par les positions des Algériens à travers les réseaux sociaux».

Ammar Belhimer a ajouté que les médias algériens publics et privés étaient également engagés pour faire face à ce qu’il a qualifié de «sale cyberguerre visant l’Algérie», en donnant l’espace nécessaire afin d’exposer «les mensonges des ennemis et déjouer leurs manœuvres», et ce à travers les interventions d’«experts et de spécialistes algériens et internationaux».

Il est à noter que le même responsable avait précédemment accusé le Maroc à plusieurs reprises de viser son pays avec une cyberguerre.