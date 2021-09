Le Maroc répond à la réunion d’Alger en accueillant le président du Parlement lybien

Le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, est attendu dans les prochaines heures à Rabat. C’est la troisième visite qu’il effectue au Maroc durant les derniers mois, après celles du 3 juin et du 25 juin. Au Maroc, Aguila Saleh aura des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Une fois de plus, le timing de la nouvelle visite de Saleh ne passe pas inaperçu. Elle intervient moins de trois jours après la réunion d’Alger, du 30 et 31 août, des «pays voisins» de la Libye et à laquelle le Maroc n’a pas été convié par le pays hôte. Un événement marqué par les messages indirects adressés au royaume par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.

Pour rappel, le président du Parlement libyen s’était rendu le 25 juin au Maroc, juste au lendemain de la conférence de Berlin, acte II, organisée le 23 juin par l’Allemagne et boudée par le royaume.

Sa proximité avec le Maroc n’est guère appréciée à Alger. Des médias algériens, proches du pouvoir, reprochent, d’ailleurs, à Aguila Saleh de bloquer les actions du gouvernement libyen dirigé par Abdelhamid Dbeibah, soulignant que le Parlement a rejeté à sept reprises la loi de finances présentée par l’exécutif.

Contrairement aux autres hauts responsables libyens, y compris le maréchal Haftar, Aguila Saleh jouit d’une influence considérable grâce au fort ancrage de sa tribu (Obeidats), notamment dans l’Est du pays, et à ses relations avec les principaux acteurs internationaux dans son pays, tels l’Egypte, les Emirats, la Russie et les Etats-Unis.