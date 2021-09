Football : Halilhodžić tance Ziyech à cause d’un «comportement inapproprié pour un joueur de l’équipe nationale»

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, Vahid Halilhodžić, a révélé que le comportement «indiscipliné» et «inapproprié» de Hakim Ziyech était la raison pour laquelle l’international marocain n’a pas été appelé en préparation des matches opposant les Lions de l’Atlas au Soudan et de la Guinée, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Dans des déclarations à la presse, il a indiqué que le footballeur refusait de s’entraîner avec le groupe.

«Depuis mon arrivée en équipe nationale, j’ai tenu à être honnête et franc. Au cours de la dernière période, Ziyech ne se comportait pas comme un joueur de l’équipe nationale. Il est arrivé en retard jusqu’au dernier stage d’entraînement et a refusé de travailler», à souligné Halilozic. «L’équipe nationale est plus importante que tout et personne ne peut compromettre la sélection. Pour la première fois de ma carrière de sélectionneur, je vois un tel comportement. Il a refusé de participer à un match et a affirmé qu’il était blessé, même si tous les tests ont prouvé qu’il ne souffrait d’aucun problème. Tantq je suis là, je ne tolérerai pass son comportement», a-t-il encore indiqué.

Ce jeudi, l’équipe nationale marocaine affrontera son homologue soudanaise au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, avant de jouer lundi face à la Guinée.