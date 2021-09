France : Un sans-papiers marocain se poignarde après son arrestation

Un ressortissant marocain en situation administrative irrégulière s’est poignardé, mardi 31 août, après que la police aux frontières l’a interpellé en gare de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Après s’être donné trois coups de couteau à l’abdomen, il a été maîtrisé et conduit au centre hospitalier de Perpignan, où ses jours sont hors de danger.

Recherché, l’homme est décrit par les services comme un individu «violent et dangereux». Sur la base d’informations de sources policières, Le Figaro a rapporté que l’interpellation s’est déroulée vers 7h du matin. «Les fonctionnaires ont procédé à une première palpation de sécurité, sans rien trouver. Le ressortissant, porteur uniquement d’un short et d’un t-shirt, a ensuite été conduit vers les locaux de la PAF afin d’être placé en garde à vue. Une deuxième palpation a été effectuée et celle-ci s’est à nouveau avérée négative. L’homme a donc été placé en cellule avant son audition», écrit le média.

Au moment où il allait être présenté à l’officier de police judiciaire, le ressortissant a commencé à avoir un comportement agressif. Il a ensuite sorti un couteau à cran d’arrêt, menaçant de se donner la mort et et expliquant avoir caché l’arme dans son rectum. A la suite de négociations vaines, les policiers ont fini par utiliser leur taser, sans pouvoir empêcher l’individu de se poignarder à trois reprises.

Après l’avoir désarmé, les policiers lui ont prodigué les premiers soins, en attendant les secours, indique encore Le Figaro.