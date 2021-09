Le Lymed accueille sa première promotion pour l’année scolaire 2021-2022

Le Lycée Méditerranéen (Lymed), a ouvert ses portes aujourd’hui pour accueillir sa première promotion d’élèves en filiale mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur (MPSI), des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles d’ingénieurs marocaines et françaises. Cette première promotion comptera deux classes dont 36% des élèves proviennent de la région du nord du Maroc.

Le Lymed, soutenu par la Fondation Tanger Med et le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se destine aux élèves marocains le méritant quelque soit leur milieu social afin d’offrir une formation d’excellence respectueuse de la diversité et à la promotion de l’égalité des chances, informe un communiqué.

L’établissement se situe dans la zone de Tétouan Shore, à proximité de Cabo Negro et s’étend sur 3 hectares pour offrir un environnement d’étude optimal tant en termes d’infrastructures que des équipes encadrantes. Quatre laboratoires thématiques sont mis à disposition des classes préparatoires scientifiques, ainsi qu’un centre documentaire, un internat, une cantine, un foyer des élèves, une infirmerie, ainsi que 12 000 m² d’infrastructures sportives composées notamment de terrains de football, de tennis, ou de pistes d’athlétismes.

Les projets pédagogiques et pratiques (travaux d’initiative personnelle encadrés) des élèves pourront profiter de la proximité de l’établissement avec l’écosystème portuaire qui abrite de nombreux ingénieurs compétents.