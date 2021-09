Aéronautique : Hexcel va doubler la superficie de son usine de Casablanca

Le fabricant américain de matériaux composites avancés du secteur aéronautique, Hexcel, a annoncé ce mercredi l'extension de son usine de Casablanca, située au sein de la zone franche MidParc.

Au terme du projet d'extension du site, qui devrait prendre fin début 2023, la surface de production du site doublera pour atteindre 24 000 m² et le nombre d'employés devrait passer à plus de 400 salariés contre 120 actuellement. Hexcel équipera cette nouvelle extension de panneaux solaires afin d'en limiter l’empreinte carbone du site.

«Hexcel conforte aujourd'hui son choix d'investir au Maroc, comme beaucoup d'acteurs de l'aéronautique à l'instar de nos voisins et clients de Midparc», a déclaré pour l'occasion, Thierry Merlot, président de la division Aéronautique Europe, Asie Pacifique, Moyen-Orient, Afrique & industrie à Hexcel. «L'implantation très réussie d'Hexcel, la qualification de la main d'œuvre, le soutien de l'état et la proximité de nos clients ont été de véritables atouts pour lancer cette extension de notre site de Casablanca», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur général de l'Industrie au ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Ali Seddiki, a souligné que cette extension témoigne de la résilience du secteur aéronautique marocain et conforte le positionnement du Royaume sur les plus hautes technologies aéronautiques mondiales.

Les matériaux composites sont des matériaux du futur pour l'aéronautique, grâce à leur légèreté et leur contribution aux économies du carburant, a ajouté le responsable, notant qu'ils s'alignent sur la stratégie globale de décarbonation de l'aviation mondiale.

Dans son usine de Casablanca, inaugurée en 2018, Hexcel transforme les matériaux nids d'abeilles légers en pièces usinées «engineered core» pour renforcer des structures dans le domaine de l’aéronautique, plus particulièrement pour les structures d’avion, les nacelles de moteur et les pales d’hélicoptère.