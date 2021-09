Covid-19 : Le nouveau variant «Mu» surveillé par l’OMS

Après l’annonce en Afrique du Sud d’un nouveau variant de la Covid-19 nommé C.1.2, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé surveiller de très près un autre nouveau variant classé B.1.621 et surnommé «Mu».

L’information, relayée par l’AFP, indique que le nouveau variant qui a été détecté en Colombie en janvier dernier. Il pourrait présenter une résistance au vaccin anti-Covid-19. Si l’OMS rappelle que la prévalence du variant est actuellement inférieure à 0,1% sur le plan mondial, le virus muté montre une très forte prévalence en Colombie mais aussi en Equateur, avec 39% et 13% des contaminés, prévalence qui «a constamment augmenté».

Il reste cependant nécessaire de continuer l’étude du variant et de ses mutations pour mieux comprendre son risque d’«échappement immunitaire», ses caractéristiques et ses conséquences. Actuellement, l’OMS considère que quatre variants connus sont «préoccupants» (Alpha, Beta, Gamma et Delta), tandis que cinq autres sont «à suivre» (Eta, Iota, Kappa, Lambda et Mu) et dix font l’objet d’une «alerte pour une surveillance renforcée».