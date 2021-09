Maroc : La justice va tenir une audience d’extradition du militant ouïghour poursuivi par la Chine

Une audience extraordinaire pour le musulman ouïghour Idris Hasan, arrêté au Maroc et demandé par la Chine pour son implication supposée dans des actes de terroristes en 2017, se tiendra ce mecredi, informe Foreign Brief. Le ressortissant avait été arrêté le 19 juillet à l’aéroport de Casablanca, sur la base d’une notice rouge d’Interpol émise à son encontre par son pays. La notice a été retirée ensuite par l’agence, après des doutes sur la véracité des informations avancées par la Chine et les motifs de la requête.

Pour sa part, Hasan a toujours nié les faits qui lui sont reprochés par Pékin, rappelant qu’il n’a pas été en Chine depuis 2012 et son exil en Turquie. Idris Hasan a indiqué qu’il tentait de fuir un système de répercussion massif contre la communauté musulmane des Ouïghours. Si la Turquie est un refuge pour près de 100 000 d’entre eux, la Chine est soupçonnée par des activistes de procéder à l’extradition de citoyens via des pays tiers, comme le Maroc. Dans son pays d’accueil, Hassan a déjà été acquitté trois fois et la justice a rejeté son extradition.

Les associations de défense des droits humains au Maroc et Amnesty International avaient demandé aux autorités marocaines de ne pas procéder à l'extradition du militant, notamment à cause des risques qu'il encourt en Chine, où il redoute une détention arbitraire et des tortures.