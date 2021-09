Ceuta : Les mineurs marocains isolés seront scolarisés en attendant leur rapatriement

La ville de Ceuta va assurer la prise en charge éducative des mineurs marocains qui sont en attente de leur rapatriement vers leur pays d'origine, apprend-on ce mercredi de Ceutaldia. La première vice-présidente de la ville, Mabel Deu, et le second vice-président conseiller à l'éducation et à la culture, Carlos Rontomé, se sont réunis aujourd’hui avec des fonctionnaires du ministère de l'Education et de la formation professionnelle pour discuter de la prise en charge éducative des mineurs non accompagnés qui résident à Ceuta.

Les enfants vont ainsi recevoir «une attention différenciée du reste des élèves, dans des équipes et des horaires différents, afin de leur fournir l'assistance éducative dont ils ont besoin, étant donné qu'ils présentent des caractéristiques spécifiques, comme le manque de racines, qui les empêchent de fréquenter les écoles ordinaires». Elforo de Ceuta a précisé que cette scolarisation exceptionnelle concernerait, selon le ministre régional de l'Education et de la culture, Carlos Rontomé, environ 260 mineurs marocains de 12 à 16 ans. Ils seront répartis dans cinq écoles secondaires désignées par le ministère. En parallèle, ce dernier disposera de classes modulaires pour les jeunes et 17 et 18 ans actuellement dans la ville.

La ville va assurer une évaluation préalable des mineurs et «fournira le soutien et l'appui requis par les autorités compétentes», tout en continuant à travailler «pour assurer le regroupement familial dans le pays d'origine, en veillant toujours à l'intérêt supérieur du mineur» précise le journal. Carlos Rontomé a d’ailleurs rappelé que le plan de scolarisation des enfants est considéré comme «transitoire» en attendant leur rapatriement.