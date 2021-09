Abdessamad Ezzalzouli signe au FC Barcelone B pour trois ans

Le jeune attaquant marocain de 19 ans, Abdessamad Ezzalzouli a quitté le Hércules CF après avoir signé un contrat de trois ans avec le FC Barcelone pour rejoindre l'équipe B.

«Le FC Barcelona a payé la clause libératoire du joueur Abdessamad Ezzalzouli. L'ailier marocain de 19 ans provient d'Hercules et signera pour trois saisons, jusqu'au 30 juin 2024, plus deux saison en option», indique le club dans un communiqué.

Le joueur marocain aura une clause libératoire de 200 millions d'euros, ajoute la même source.

Né le 17 décembre 2001 à Beni Mellal, Ezzalzouli s'est formé à Elche et Hercules. Le joueur a eu l'occasion de jouer entre 2019 et 2021 avec les équipes principale et secondaire de l'Hercules avec qui il a joué 22 et 25 matchs respectivement et marqué 2 et 5 buts.