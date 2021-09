Le joueur maroco-néerlandais Mohamed Ihattaren signe à la Juventus Turin et part immédiatement en prêt à Sampdoria

La Juventus de Turin a annoncé hier l’arrivée du jeune joueur maroco-néerlandais Mohamed Ihattaren en provenance du PSV Eindhoven avec qui il a disputé 74 rencontres et inscrit 10 buts et 11 passes décisives en deux saisons entre 2019 et 2021.

OFFICIAL | Mohamed Ihattaren is a Juventus player ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2021

Le milieu offensif de 19 ans s'est engagé avec le club italien de la «vieille dame» pour les quatre prochaines saisons, a annoncé la Juventus dans un communiqué publié sur son site internet.

Cependant, Mohamed qui avait été le plus jeune buteur du PSV Eindhoven dans les compétitions européennes (17 ans et 303 jours), n'aura pas immédiatement l'occasion de porter le maillot de la Juventus. En effet, le club italien a annoncé peu après son transfert qu'il renforcera en prêt les bancs de la Sampdoria qui évolue également en Serie A.

? | INTERVIEW#Ihattaren ready for #Sampdoria: "I want to show you who Mohamed is" — Sampdoria English (@sampdoria_en) August 31, 2021

Contrairement à la Juventus qui a remporté la Serie A 36 fois et a terminé deuxième 21 fois, le Sampdoria a remporté le championnat une seule fois et s'est classé 9e au terme de la saison 2020-2021, derrière la Juventus classée 4e.