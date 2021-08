Les pays africains discutent de la mise en œuvre du Pacte mondial sur la migration

Les pays africains ont entamé ce mardi la première conférence intergouvernementale pour l’examen régional africain sur la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, à l'initiative de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Réseau des Nations unies sur les migrations.

Le pacte, adopté par le Maroc en décembre 2018, comprend 23 objectifs avec pour chacun un catalogue d'actions possibles, comme faciliter l'accès aux procédures de regroupement familial des migrants et réduire les délais de traitement des demandes.

Au cours de la séance inaugurale, l'ambassadeur du Maroc au Kenya, Abderrazzak Laassel, a souligné que les autorités marocaines accordent une importance primordiale à l'amélioration des conditions des migrants et à la bonne application des dispositions du pacte, soulignant les avancées accomplies qui en font un «pays champion» en la matière. «L’engagement africain autour de la question migratoire n’est plus à prouver», a-t-il déclaré.

La directrice des affaires sociales au sein de la Commission de l'Union Africaine (CUA), Cisse Mariama Mohamed a mis en avant l’engagement politique et humanitaire de l’Afrique de relever les défis du pacte malgré la propagation de la Covid-19.

Au cours d'un point de presse, la représentante de l'OIM en Ethiopie et auprès de l'Union africaine (UA), Maureen Achieng, a souligné l’importance de la coordination et de l’échange entre États africains. La libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services constitue une aspiration majeure de l’Agenda 2063 de l'UA et un défi principal pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), a-t-elle souligné.

Pour sa part, le chef du secrétariat de l’OIM, Jonathan Prentice, a relevé que la mise en œuvre du pacte constitue une grande réalisation pour les Etats africains et une opportunité de développement à l’échelle continentale et mondiale, appelant à placer les migrants et particulièrement les plus vulnérables au cœur des préoccupations continentales et des programmes internationaux.

Le pacte mondial est destiné à atténuer les facteurs négatifs et structurels qui empêchent les individus de trouver et de conserver des moyens de subsistance durables dans leur pays d'origine. Il encourage les pays à créer des conditions favorables qui permettent à tous les migrants d'enrichir les sociétés grâce à leurs capacités humaines, économiques et sociales, et faciliter leur contribution au développement durable local, national, régional et mondial.