L'international marocain Rachid Alioui prêté au club belge de Courtrai par le SCO Angers

Le club belge de Courtrai a annoncé ce mardi l'arrivée de l'international marocain Rachid Alioui, prêté par le SCO Angers avec option d'achat. «Avec Rachid Alioui, le KV Courtrai a un attaquant qui a déjà fait ses preuves dans le football français et est décrit par les connaisseurs des Ligues 1 et 2 comme un attaquant techniquement fort et compétent», a écrit le club de D1 belge sur son site.

Rachid Alioui, âgé aujourd'hui de 29 ans, est arrivé au SCO Angers en 2019 et a joué 38 matches, toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts. A cause d’un long arrêt pour raison médicale, le joueur n'a pu fouler le terrain qu'une seule fois depuis mars 2020.

Le joueur marocain avait fait ses débuts en club à Guingamp en 2011 en Ligue 2, avant de devenir acteur du passage du club en Ligue 1 pour la saison 2013-2014, saison durant laquelle il a marqué 3 buts. Plus tard, le joueur avait été prêté au Stade Lavallois en Ligue 2 avec qui il a joué 38 matchs et marqué 9 buts en une saison.

Entre 2017 et 2019, le joueur a évolué avec Nîmes Olympique avec qui il a joué 97 et marqué 37 buts en Ligue 2. Alioui compte aussi à son actif 10 sélections avec l'équipe nationale marocaine, dont la dernière remonte à novembre 2019.

Le club de Courtai avait terminé 14 au terme de la saison 2020-2021 de la Division 1 Belge avec 11 victoires, 6 nuls et 17 défaites.